Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için geçici olarak görev almayı teklif etti - Son Dakika

Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için geçici olarak görev almayı teklif etti

Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için geçici olarak görev almayı teklif etti
Son Güncelleme: 06.10.2023 11:28

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri birleştirmek amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı. Trump, Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesinin ardından boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için aday olan Jim Jordan'ı desteklediğini duyurdu. McCarthy'nin koltuğundan edilmesiyle görevi devralan Patrick McHenry, yeni başkan seçilene kadar bu görevi sürdürmektedir.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri "birleştirmek" amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesinin ardından boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için değerlendirmede bulundu.

Kongredeki birçok dostu tarafından "birleştirici" olarak görüldüğünü belirten Trump, "Dostlarım, kesin bir isim belirlenene kadar benim bu görevi (Temsilciler Meclisi Başkanlığı) üstlenip üslenmeyeceğimi sordular." ifadesini kullandı.

Trump, kendisinin halihazırda 2024 başkanlık seçimleri için yarıştığına işaret ederek, "Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim. Bunu istediğim için değil onların kesin bir isim belirlemesi için yaparım." diye konuştu.

Trump'ın adayı Jim Jordan

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için aday olan isimlerden Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı desteklediğini duyurdu.

Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, "Jordan, suçlar, sınırlarımız, ordumuz ve (silah sahibi olmayı garanti altına alan) Anayasa'nın 2. ek maddesi konusunda güçlü bir isim. Jordan, Temsilciler Meclisinde müthiş bir başkan olacak, kendisine desteğim tam." ifadelerini kullandı.

McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için geçici olarak görev almayı teklif etti - Son Dakika


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