Dönmez\'den Barış Temennisi

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etrafımızda savaşın dumanı tüm şiddetiyle tüterken, enerji piyasalarında yaşanan depremin sarsıntılarını tüm dünya hissediyor. Sadece Şubat 2026'dan Mart 2026'ya petrolün varil fiyatının yüzde 40 artarak 71 dolardan yaklaşık 100 dolara yükselmesi tesadüfi bir piyasa hareketi değildir. Benzer şekilde, doğal gaz fiyatlarında da çarpıcı bir artış yaşanmış; Avrupa gazı yaklaşık olarak 40 dolar/MWh'den 65 dolar/MWh'ye yükselmiştir. Bu yüksek ivmeli hareket; savaşın, istikrarsızlığın ve güvensizliğin oluşturduğu suni ama yıkıcı bir sıçramadır. Bu durumun küresel ekonomiye maliyeti ise oldukça ağırdır. Günlük yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde bir yük, dünya genelindeki ekonomik büyüme ve istikrarı tehdit etmektedir. Temennimiz odur ki; silahların sustuğu ve barışın yeniden güç kazandığı bir iklim en kısa sürede hakim olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA