Dönmez'den ESKİ'ye Eleştiri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ESKİ), atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj etmesini eleştirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, önemli bir kamu hizmetini yürüten kuruluşun, çevreyi koruma görevini bu kadar açık bir şekilde ihlal etmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

ESKİ'nin kamuoyuna yaptığı açıklamada "Hatırlatmak isteriz ki" ifadeleriyle çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıfta bulunmasının daha da ironik olduğunu kaydeden Dönmez, "Oysa bu hükümleri onlara hatırlatan bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzdür. İkiyüzlü tavırların farkındayız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kendilerini "çevreci" olarak tanıtan dernek ve vakıfların bu açık çevre ihlali karşısında tek kelime etmemesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.