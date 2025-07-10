Dönmez KEİPA Komisyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, iki yıldır sürdürdüğü Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyon Başkanlığı görevine 28. Dönemin kalan süresi için yeniden seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen seçim toplantısında yeniden başkanlık görevine getirilen Dönmez, "Bu göreve beni yeniden layık gören tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Komisyonumuzun çalışmalarının bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Dönmez, KEİPA'nın bölgesel istikrar, ekonomik kalkınma ve demokratik iş birliğini güçlendirme yolunda önemli bir parlamenter platform olduğunu vurgulayarak, komisyon çalışmalarıyla Türkiye'nin vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Komisyon üyeliğine seçilen tüm milletvekillerini de tebrik eden Dönmez, "Yeni dönemde birlikte yürüteceğimiz çalışmaların Karadeniz coğrafyasının refahına, barışına ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR