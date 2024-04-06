Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal Halkla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal Halkla Buluştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal Halkla Buluştu

Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, halkla buluşma etkinliğinde Döşemealtı halkına teşekkür ederek, 'Mazbatamızı aldık, kolları sıvadık, şimdi ise çalışma zamanı' dedi.

06.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:08
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Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, halkla buluşma etkinliğinde Döşemealtı halkına teşekkür ederek, "Mazbatamızı aldık, kolları sıvadık, şimdi ise çalışma zamanı" dedi.

Antalya'da Döşemealtı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Menderes Dal dün gerçekleştirilen mazbata ve devir-teslim törenin ardından bugün halkla buluşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Döşemealtı Belediyesi önündeki Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasına yoğun ilgi oldu. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, il ve ilçe yöneticileri, eski belediye başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halkla buluşma etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Coşkulu kalabalığa seslenen Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, seçim çalışmaları sırasında emek veren herkese teşekkür etti. Seçimde yarıştığı başkan adaylarına da teşekkür eden Başkan Dal, "İlk günden itibaren bizi bağrına basan ve sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen Döşemealtı halkına yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, mahalle mahalle, kapı kapı ziyaretler gerçekleştiren cefakar kadınlarımıza teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Kırmızı ceketlilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili eşime Şefika Dal'a, oğluma ve kızıma çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, her zaman destek veren İl Başkanım Nail Kamacı'ya, İlçe Başkanım Veli Çot'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Böcek'e, milletvekillerimize ve tüm parti örgütüme teşekkür ediyorum. Adını sayamayacak kadar fazla olan gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görünmeyen rakiplerimiz de vardı ama görünen rakiplerime de teşekkür ediyorum" dedi.

"Güveni boşa çıkarmayacağız"

Döşemealtı halkına gösterdikleri ilgi ve sevgilerine layık olacaklarını vurgulayan Başkan Menderes Dal, "Bizlere inandınız, dürüstlüğümüze güvendiniz, sizi mahcup etmeyeceğiz, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Kolları sıvadık, şimdi çalışma zamanı. Bizlere vermiş olduğunuz sorumluluğun farkındayız. Yolumuz uzun. İşimiz elbette kolay değil. Ancak halkımızın desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Sevginize ve ilginize layık olacağız. 32 mahallemize eşit ve nitelikli hizmet için çok çalışacağız. Tespitlerimizi yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal hizmetlere, kültür-sanat ve spor projelerine kadar her alanda yapacağımız çok iş var. Kuracağımız liyakatli kadrolarla projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal Halkla Buluştu - Son Dakika

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