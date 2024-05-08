DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını değerlendirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke geneline şamil değerlendirilmesi gereken toplumsal hükümler ortaya çıkardığını belirtti. Uysal, seçimlerdeki çalışmalardan dolayı il yönetimine ve partililere teşekkür etti.

08.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Seçimlerin, ülke geneline şamil değerlendirmemiz gereken ortaya çıkardığı toplumsal olarak verdiği hükümler var. Bütün bunları elbette değerlendiriyoruz, değerlendirmeliyiz." dedi.

Uysal, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Uysal, seçimlerdeki çalışmalarından dolayı il yönetimine ve partililere teşekkür etti.

Yerel seçimlerin geride kaldığını hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Seçimlerin, ülke geneline şamil değerlendirmemiz gereken ortaya çıkardığı toplumsal olarak verdiği hükümler var. Bütün bunları elbette değerlendiriyoruz, değerlendirmeliyiz. Ama öncelikle kutuplaşmış, siyah ile beyaz arasına sıkışmış Türkiye gündeminde sözüyle, iradesiyle, kadrolarıyla beraber Osmaniye'mizden merkezden başlayarak burada mücadele eden sizlere, tüm arkadaşlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum."

Gültekin Uysal, konuşmasının ardından partililerle basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement