DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da toptancı halinde üreticilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal,"Yeniden Türk tarımını zirveye taşıyacağız. Türk ekonomisini üreten, bu ülkenin zenginliğini arttıracak, refah transfer edecek bir ekonomik modele geçirmek zorundayız. Bunu dün yaptık bugün de yapabiliriz." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toptancı halinde üreticilerle buluşan Uysal, burada yaptığı konuşmada, özellikle salgın döneminde tüm dünyanın tarımı yeniden keşfettiğini söyledi.

Karaçulha Mahallesi'ndeki hale domates getiren çiftçilerle bir süre sohbet eden Uysal, dünyada bereketli arazilerin yeniden değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketin en bereketli toprakları burası. Burada siz bu sıkıntılar yaşıyorsanız Anadolu'nun diğer kıraç arazilerinde vatandaşlarımız ne yapacak? Gübre fiyatlarındaki artışlar nedeniyle çiftçi şikayetçi. 7 gübre fabrikasını 272 milyon dolara özelleştirdiniz. Bütün girdiyi ithal hale getirdiniz. Geçmişten bugüne köylünün, çiftçinin partisi olarak anıldık bununla da gurur duyuyoruz. Bugün değişen bir dünya var. Yeniden Türk tarımını zirveye taşıyacağız. Türk ekonomisini üreten, bu ülkenin zenginliğini arttıracak, refah transfer edecek bir ekonomik modele geçirmek zorundayız. Bunu dün yaptık bugün de yapabiliriz."

Uysal'a, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve partililer eşlik etti.

Konuşmanın ardından Uysal ile beraberindekiler, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.