DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine 'hayır' diyecek - Son Dakika
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Politika

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine 'hayır' diyecek

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmalı kanun teklifine karşı olduklarını açıkladı. Altıntaş, başkanlık sisteminin ülkenin problemlerini çözmede yetersiz kaldığını savundu ve hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik teklifine karşı çıkacaklarını belirtti. Ayrıca, emekli aylıklarına yapılan artışların yetersiz olduğunu ve yapısal reformların olmadan refahın mümkün olmadığını ifade etti.

18.07.2024 11:33
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine "hayır" diyeceklerini ifade etti.

Altıntaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yaşadığı birçok problemin ortadan kaldırılamadığını; bunun nedeninin "partili başkanlık sistemi" olduğunu savundu.

Haydar Altıntaş, "başkanlık sisteminin aşırı yetkileriyle sistemin işlemez hale getirildiğini" söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmada her iki tarafın da haklılık payının olduğunu dile getiren Altıntaş, yine de dün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne "hayır" diyeceklerini bildirdi.

Altıntaş, "Hayvanları öldürmeden, insanlara zarar vermeyecek hale getirme imkanı vardır ama AK Parti bunu yapmamıştır." dedi.

Emekli aylıklarına yapılan artışların herkeste hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Altıntaş, "Kapsamlı yapısal reformlar yapılmadan millete refah getirmek mümkün değildir." diye konuştu.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne ilişkin de eleştirilerde bulunan Altıntaş, bu kanun teklifini çağın gereklerine uygun görmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine 'hayır' diyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine 'hayır' diyecek - Son Dakika
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