DP\'li Altıntaş: 9. Yargı Paketi ile Suç Örgütleri Kaldırılacak

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Ümit ederim ki 9. Yargı Paketi'nin hayata girmesinden sonra çeteler, mafyalar, tacizciler, sanal bahisçiler, uyuşturucu baronları ve buna benzer suç örgütleri ortadan kaldırılır" dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9. Yargı Paketi'nin Meclis'te yasalaştığını hatırlatarak, "Bunun arkasından bir torba kanun içerisinde etki ajanlığı düzenlemesi getirilecektir. Katalog suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, vatandaşı kin ve düşmanlığa sevk etmenin yanına bir de etki ajanlığı müessesi eklenirse Türkiye'de düşünen, söz söyleyen ve bunları anayasal hak olarak kullanmak isteyen herkesin önüne çok ciddi bariyerler, sıkıntılar, idari takipler gelecektir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin Altıntaş, "Elbette ki belediye başkanları da suça karışmışlarsa yargılanabilmeleri ve bu yargılamanın sonunda görevden alınmaları doğrudur. Ancak ortada böyle bir şey yokken, 'böyle bir durum olabilir' düşüncesiyle belediye başkanlarının görevden alınması; belediye başkanları görevden alındıktan sonra meclis içerisinden belediye başkanı seçmek yerine belediye meclislerini de işlevsiz hale getirerek tamamen kayyumun eline devretmek adil ve doğru bir iş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Alelacele çıkarılan yasaların akamete uğradığını söyleyen Altıntaş, "Ümit ederim ki 9. Yargı Paketi'nin hayata girmesinden sonra çeteler, mafyalar, tacizciler, sanal bahisçiler, uyuşturucu baronları ve buna benzer suç örgütleri ortadan kaldırılır; millet evinde, sokağında, işinde çoluğuyla çocuğuyla rahat ve huzur içerisinde yaşayabilir." ifadesini kullandı. Altıntaş, bunun kısa sürede görüleceğini ifade etti.

Altıntaş, kuvvetler ayrılığı ilkesini terk ederek alelacele çıkarılan kanunlarla ülkede demokrasinin korunamayacağını belirtti.