DP'li Altıntaş, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin değerlendirmede bulundu

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, belediye organlarına yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parlamentoya kimin gelip konuşup konuşmayacağına karar verme yetkisinin millete ait olduğunu ve bir teröristin parlamentoya gelerek konuşmasını tasvip etmenin canını çok acıttığını söyledi.

Altıntaş, Türkiye'de belediye organlarına yapılan bazı görevlendirmelerin ciddi bir şekilde tartışıldığını belirterek, Demokrat Partililer olarak vatandaşın seçtiğini, hak ve hukuk içerisinde davrandığı müddetçe hiçbir şekilde yine vatandaşın dışında kimsenin değiştirmesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin seçilme yeterliliklerinin olmaması halinde, seçilmelerine önceden mani konulması gerektiğini dile getiren Altıntaş, şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten bir hukuksuzluk varsa, bu yönetimlerin başında bulunan yöneticiler yasalarla kendisine verilen yetkilerin dışında hareket ediyorlarsa elbette ki yargılanabilirler ama yargılanmadan, suçları ispatlanmadan bir gece operasyonuyla alınıp götürülmeleri, belediye meclislerinin yok edilmiş hale getirilmesi yerel demokrasinin ortadan kaldırılmasından başka bir şey değildir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 kez daha seçilmesinin yolunun açılması için Anayasa değişikliğine gidilmek istendiğini ileri süren Altıntaş, hak ve hukuk bırakılarak kişiye özel hukuk yapıldığını savundu.