DP'li Enginyurt: "Artan maliyetler nedeniyle kamu müteahhitleri iflas ediyor" - Son Dakika
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DP'li Enginyurt: "Artan maliyetler nedeniyle kamu müteahhitleri iflas ediyor"

10.03.2022 14:59
DP'li Enginyurt: "Artan maliyetler nedeniyle kamu müteahhitleri iflas ediyor"

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, artan maliyetler nedeniyle devlete yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetler veren kamu müteahhitlerinin iflasla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, artan maliyetler nedeniyle devlete yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetler veren kamu müteahhitlerinin iflasla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kamuya hizmet veren sektörlerin sorunlarını anlattı. Kamuya yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetler veren müteahhitlerin akaryakıt ve diğer malzemelere gelen zamlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Enginyurt, "Artan maliyetler nedeniyle kamu müteahhitleri iflas ediyor. Hükümete seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama gözlerine baktığımızda bir boşluk gördüğümüz Hazine ve Maliye Bakanı boşa bakmaya devam ediyor ve bu insanların sesini duymuyor. Bakanlık ya ortaya çıkan fiyat farklarını acilen nakit olarak ödesin ya da işin yüzde 80'ini tamamlamayan müteahhitlere sözleşmeyi feshetme hakkı tanısın." diye konuştu.

Öğrenci taşıyan servis şirketlerinin de zor durumda olduğunu belirten Enginyurt, "Eğer böyle giderse öğrenci taşıyamayacaklar. Mazot 7 lira iken sözleşme yaptılar, bugün mazotun fiyatı 22 lira. Bırakın öğrenci taşımayı evlerine ekmek götüremiyorlar. Servis hizmeti veren bu esnaf grubu da iflas ediyor." dedi.

Cemal Enginyurt, kamuya yemek hizmeti veren şirketlerin de aynı sorunla karşı karşıya olduğunu, devletin işverenlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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Demokrat Parti, İflas, Kamu, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt: 'Artan maliyetler nedeniyle kamu müteahhitleri iflas ediyor' - Son Dakika


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