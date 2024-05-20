DP Milletvekili Altıntaş, enflasyondan etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DP Milletvekili Altıntaş, enflasyondan etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi

DP Milletvekili Altıntaş, enflasyondan etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, enflasyonun etkisiyle zor durumda olan esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini talep etti. Altıntaş, enflasyonun düşmemesine rağmen esnaf ve çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek, kredi faizlerinin yükseltilmesinin cezalandırma anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, çiftçilerin durumunun esnaftan daha kötü olduğunu ve Tarım Kredi Kooperatifinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi.

20.05.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, enflasyondan olumsuz etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin derin bir ekonomik ve siyasi krizin içinde olduğunu savundu.

Hükümetin attığı adımlara rağmen enflasyonu bir türlü düşüremediğini, esnaf ve çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Altıntaş, "Kimse esnafın derdini anlamıyor ve sorunlarına çözüm aramıyor. Acaba bu esnaf, Bağkur primlerini ödeyebiliyor mu? Kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Esnaf vatandaşlarımız 10 bin lira emekli maaşıyla perişan bir vaziyette hayatlarını sürdürüyor." diye konuştu.

Esnafa verilen kredilerin faizlerinin yükseltilmesinin onları cezalandırmak anlamına geldiğini savunan Altıntaş, Türkiye'de enflasyonun sebebinin esnaf olmadığını söyledi.

Altıntaş, çiftçilerin durumunun esnaftan daha vahim olduğunu ve Tarım Kredi Kooperatifinin ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürerek, "Kooperatif ortaklarının, kooperatifin tasarrufları üzerinde söz hakkı yok gibidir. Ortaklarının söz hakkı olmadığı gibi yanlış yapılan işlerden dolayı yöneticilerine hesap sorma hakkı da yoktur." diye konuştu.

Ziraat Bankasının da faiz oranlarını arttırdığını belirten Altıntaş, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, enflasyondan olumsuz etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haydar Altıntaş, Milletvekili, İzmir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Milletvekili Altıntaş, enflasyondan etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: DP Milletvekili Altıntaş, enflasyondan etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement