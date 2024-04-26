DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor - Son Dakika
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Politika

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, vatandaşın geçim derdinin bulunduğunu ve enflasyonun düşürülmesi yolunda olumlu sonuç alınamadığını belirtti. Altıntaş, Türkiye'nin üretemediğini ve arz düşüklüğü nedeniyle fiyatların arttığını ifade ederek, vatandaşların hayat pahalılığı altında ezildiğini söyledi. Ayrıca çiftçilerin zarar ettiğini ve tarımda ithalatın durdurulması gerektiğini savundu.

26.04.2024 12:10
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın geçim derdinin bulunduğunu söyledi.

Enflasyonun düşürülmesi yolunda olumlu sonuç alınamadığını ifade eden Altıntaş, enflasyonun tarifinde ve teşhisinde hata yapıldığını, Türkiye'de talep enflasyonunun değil, maliyet enflasyonunun yaşandığını savundu.

Türkiye'nin üretemediğini ve arz düşüklüğü nedeniyle fiyatların arttığını belirten Altıntaş, "Üretim ve tedarik zincirleri kopmuş, girdilerdeki artışlar çığ gibi artmış... 'Enflasyon ve hayat pahalılığı neden oluyor?' diye suçlu aramaya devam ediyoruz. Devletin iki yakasının bir araya getirilemeyişinin yegane sebebi devletin doğru düzgün idare edilmemesinden kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşın hayat pahalılığı altında ezildiğini belirten Altıntaş, "Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor. Ucuz ekmek ve kıyma kuyruğunda emekliler ömür tüketiyor." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin zarar ettiğini, küstürülen çiftçinin krediye ulaşımının engellendiğini öne süren Haydar Altıntaş, tarımda ithalatın durdurulması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Emekli, işçi, memur, öğrenci gıdaya ulaşamıyor - Son Dakika
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