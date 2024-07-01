DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı - Son Dakika
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Politika

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sinan Ateş cinayeti davasında adaletin yerini bulması ve suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Altıntaş ayrıca, orman yangınlarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikiye ayrılması ve yerelde yangınlara müdahale edecek ekiplerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Eğitimde yapılan müfredat değişikliği ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştiren Altıntaş, asgari ücretin alım gücü ve enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

01.07.2024 13:43
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı ve suçlular mutlaka cezalandırılmalıdır." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının, Türkiye'nin kaderi haline geldiğini söyledi.

Orman yangınlarının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altıntaş, İzmir'deki yangının halen devam ettiğini hatırlattı. Altıntaş, yangınların oluşturduğu felaketlerin azaltılmasının, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarım bakanlığı" ve "orman bakanlığı" şeklinde ikiye ayrılması ile yerelde yangınlara müdahale edecek ekipler oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Altıntaş, müfredat değişikliği ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

DP'li Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ilişkin bugünkü açıklamalarını anımsatarak, asgari ücret tutarına değil, bu tutara ilişkin alım gücü ve enflasyon oranının dikkate alınmasının doğru olduğunu dile getirdi.

Altıntaş, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü hatırlatarak, "Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı ve suçlular mutlaka cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı - Son Dakika

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