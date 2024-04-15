DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşın ihtiyaçları seçim tartışmalarıyla gölgelenmemeli - Son Dakika
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Politika

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşın ihtiyaçları seçim tartışmalarıyla gölgelenmemeli

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşın ihtiyaçları seçim tartışmalarıyla gölgelenmemeli

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, yerel seçimlerin geride kaldığını belirterek, vatandaşın ihtiyaçlarının ve sıkıntısının seçim tartışmalarıyla gölgelenmemesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, seçim sonuçlarının değil sebeplerinin tartışılarak millete ciddi çözüm önerileri sunulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki göç sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini ve yabancılara toprak satışının durdurulması gerektiğini ifade etti.

15.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, yerel seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Vatandaşın ihtiyaçları ve sıkıntısı, seçim tartışmalarıyla gölgelenmemelidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yapılan genel seçimlerde çoğunluğu AK Parti'nin, iki hafta önce yapılan yerel seçimlerde ise çoğunluğu CHP'nin elde ettiğini anımsattı.

Milletin tercihine saygı duyulması gerektiğini belirten Altıntaş, "Seçimlerin bütün kazananı ve kaybedeni ortadadır. Vatandaşın ihtiyaçları ve sıkıntısı, seçim tartışmalarıyla gölgelenmemelidir. Seçimleri CHP'nin ya da AKP'nin kazanmış olmasıyla mazot mu ucuzladı, enflasyon mu düştü ya da insanlar geçinebiliyor mu? Gelin bütün bu kayıkçı kavgalarını bir tarafa bırakalım ve seçimlerin sonuçlarını değil sebeplerini tartışarak milletin önüne ciddi çözüm önerileri koyalım. Siyasetin en temel borçlarından bir tanesi budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir göç sorunu olduğunu savunan Altıntaş, bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Altıntaş, "Bugün ülkenin sınırları yolgeçen hanına dönmüş, önüne gelen herkes seyahat eder gibi ülke topraklarına girmiştir. Türkiye'nin geleceğini tehdit eder noktaya gelen ve maliyeti belli olmayan bu göç hareketinin vicdanları da yaralamadan kontrol altına alınması ve parlamentonun bu işe bir düzen vermesi gereklidir." dedi.

Altıntaş, kaynak yaratma adı altında yabancıya toprak satışının durdurulması, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin bu konuda hassas davranması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşın ihtiyaçları seçim tartışmalarıyla gölgelenmemeli - Son Dakika

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