Dr. Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Dr. Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Dr. Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü mazbatasını, Düzce Adliyesinde törenle aldı. Özlü, önümüzdeki 5 yılda Düzce'ye büyük ve önemli hizmetler yapacaklarını belirtti.

18.04.2024 19:01  Güncelleme: 19:04
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AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü mazbatasını, Düzce Adliyesinde törenle aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Özlü önümüzdeki 5 yılda çok büyük ve önemli hizmetlere imza atacaklarını söyleyerek kazananın Düzce olduğunun altını çizdi.

Mazbatasına almak üzere Düzce Adliyesi'ne giden Faruk Özlü'ye Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Adliye binası toplantı salonunda gerçekleşen mazbata töreninin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Özlü, seçim döneminde vaat ettiği 100 projeyi hayata geçirmek için hemen çalışmalara başlayacaklarını belirterek şunları söyledi, "AK Parti grubu olarak milletvekillerimizle birlikte mazbatalarımızı aldık. Önümüzdeki 5 yıl Düzce'ye çok önemli ve büyük hizmetler yapacağız. Seçimden önce projeler kitabı yayınladık. Düzce'nin çehresini değiştirecek 100 projemiz var. Her projenin sorumlusu belli. Seçimler ile ilgili süreçte çok bir çalışma yürüttük. Gece gündüz çalıştık. Sonuçta kazandık. Düzce bu seçimde aklı selimle, sağduyu ile Düzce'nin 5 yılında hizmet edecek olana kadroyu belirlemiştir. Önümüzdeki 5 yıl Düzce'de güzel hizmetler yapacağız. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi.

Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dr. Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

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