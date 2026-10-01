DSNS, F126 iptali için Almanya Savunma Bakanlığı'ndan 4,7 milyar euro tazminat istedi

Hollanda merkezli Damen Schelde Marine Naval Shipbuilding (DSNS) tersanesi, ana yüklenicisi olduğu Alman Deniz Kuvvetlerinin son yıllardaki en büyük ve en maliyetli silahlanma yatırımlarından biri olan F126 fırkateyn projesini haziran ayında sonlandıran Almanya Savunma Bakanlığı'ndan 4,7 milyar euro tazminat talebinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanlığı ile Hollandalı tersane arasında tazminat kavgası patlak verdi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hollanda merkezli Damen Schelde Marine Naval Shipbuilding (DSNS) tersanesi, ana yüklenicisi olduğu Alman Deniz Kuvvetlerinin son yıllardaki en büyük ve en maliyetli silahlanma yatırımlarından biri olarak kabul edilen F126 fırkateyn projesini haziran ayında sonlandıran Almanya Savunma Bakanlığı'ndan 4,679 milyar euro tazminat talebinde bulundu. Eski Alman Federal Meclis üyesi ve Damen Schelde Tersanesi'nin Avukatı Peter Gauweiler'in Alman Federal Meclisi Bütçe ve Savunma Komisyonuna gönderdiği elektronik postayı kaynak gösteren Alman basını, Alman Donanmasının en büyük silah projesinden çekilme kararının bu hamleyle daha pahalıya mal olacağına dikkat çekti. Haberlerde görüşlerine yer verilen tersane avukatı Gauweiler, söz konusu miktarın hasar tazminatı olmadığını, aksine Alman Federal Hükümetin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine dayandığını vurguladı. Gauweiler, "Şu ana kadar sadece prensipte tazminat talebinde bulunduk. Nihai miktar henüz belirlenemedi" dedi.

Haberlerde Damen Schelde tersanesinden gelen tazminat adımına Almanya Savunma Bakanlığı da şirket aleyhine 2.3 milyar euro tutarında karşı tazminat talebiyle karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.

Milyarlarca euro harcandı sonra iptal edildi

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman donanmasının en önemli silahlanma projelerinden biri olan ve 2020 yılından bu yana 2.3 milyar euro harcama yapılan F126 tipi fırkateyn projesinin 24 Haziran 2026 tarihinde resmen sonlandırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Alman donanması için planlanan 6 adet F126 sınıfı fırkateyn tedariki gerçekleşmeyecek. Savunma Bakanlığı bu kararı önemli gecikmeler, yüksek maliyet artışları ve öngörülemez riskler nedeniyle aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Projenin ana yüklenicisi Hollanda merkezli askeri gemi inşa şirketi Damen Schelde kararlaştırılan zaman ve bütçe öngörülerini karşılayamadı. Savunma Bakanlığı'nın daha sonra ana yüklenici firmanın Almanya merkezli Naval Vessels Lürssen (NVL) olarak değiştirilmesinin projeyi kurtarıp kurtaramayacağına yönelik değerlendirmesi de başarısız oldu" denildi.

Almanya Savunma Bakanlığı açıklamasında, yeni süreçte Alman donanması için 6 adet F126 fırkateyn yerine Alman üretici ThyssenKrupp'tan (TKMS) 8 adet MEKO A-200-DEU fırkateyn alınacağı belirtildi.

166 metrelik dev gemiler hayata geçemedi

F126 projesi kapsamında, 2020 yılında verilen siparişten bu yana 2.4 milyar euro üzerinde harcama yapıldı.

166 metre uzunluğundaki F126 tipi fırkateynlerin, Alman donanmasının en büyük savaş gemileri olması amaçlanmıştı. Bu gemilerin denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, su üstü harbi ve uzun süreli görev kabiliyetleriyle Alman Deniz Kuvvetlerinin en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri arasında yer alması bekleniyordu. Hem projenin ana yüklenicisi Damen Schelde hem de çeşitli savunma kaynakları, söz konusu projeyi Almanya donanma tarihinin en büyük projelerinden biri olarak değerlendirmişti.