DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. DSO Başkanı Kasapoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, güzel misafirperverliği için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi, Denizli'de birlikte güzel işlere imza atmak istediklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu ise, üreten bir Denizli yolculuğunda her zaman üretenin yanında olacaklarını ifade ederek, "Kim tarımla, toprakla, hayvancılıkla uğraşıyorsa, kim istihdam için elini taşın altına koyuyorsa Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanında olacağız, emin olabilirsiniz. Yeter ki ranta dayalı ekonomi değil, üretime dayalı bir ekonominin olduğu her yerde biz varız. Var olmaya devam edeceğiz. Bu güzel ziyaretiniz için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ