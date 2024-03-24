DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Gazze'ye gıda konvoylarının girişini engellemesine tepki gösterdi

Maltepe'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.