DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Gazze'ye gıda konvoylarının girişini engellemesine tepki gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki göstererek, "UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki gösterdi. Ghebreyesus, "UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, aslında açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir. Bu karardan acilen geri dönülmelidir. Açlık seviyesi ciddi boyutlardadır. Gıda ulaştırılmasına yönelik tüm çabalara yalnızca izin verilmemeli, aynı zamanda gıda teslimatları derhal hızlandırılmalıdır" dedi. - CENEVRE
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen 'Tokat Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tokat'a yapılan yatırımları anlatarak, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi ve İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'un kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin konuşmasında yerel seçimin önemini vurgulayarak, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi. Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin İzmir'de de yapılacağını belirtti.
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