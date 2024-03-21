DSÖ Genel Direktörü: Tarih Bu Çocukların Çektikleri İçin Hepimizi Yargılayacak - Son Dakika
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Politika

DSÖ Genel Direktörü: Tarih Bu Çocukların Çektikleri İçin Hepimizi Yargılayacak

DSÖ Genel Direktörü: Tarih Bu Çocukların Çektikleri İçin Hepimizi Yargılayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırılarında yaralanan bir çocuğun görüntülerini paylaşarak, 'Tarih hepimizi bu çocukların çektikleri için yargılayacak' dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, Ghebreyesus, Rafiq Dughmosh adlı çocuğun durumunu vurgulayarak ateşkes ve insani yardım erişimine izin verilmesini talep etti.

21.03.2024 18:39
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaralanan bir çocuğun görüntülerini paylaşarak, "Tarih hepimizi bu çocukların çektikleri için yargılayacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaralanan 16 yaşındaki Rafiq Dughmosh adlı çocuğun görüntülerini paylaştı. Ghebreyesus, "Rafiq, Gazze'nin kuzeyinde açlık çeken ve ağır yaralar alan çok sayıda çocuk ve gençten biri. Tarih hepimizi bu çocukların çektikleri için yargılayacak. Derhal ateşkes ve sınırsız, genişletilmiş insani yardım erişimine izin verin" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DSÖ Genel Direktörü: Tarih Bu Çocukların Çektikleri İçin Hepimizi Yargılayacak - Son Dakika

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