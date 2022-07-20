DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

20.07.2022 13:51

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye DSP Başkanı Önder Aksakal ve YDP Başkanı Mustafa Sarıgül'de katıldı Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul,Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye DSP Başkanı Önder Aksakal ve YDP Başkanı Mustafa Sarıgül'de katıldı

BURSA - Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul,Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kul'un cenaze namazı Bursa'da kılınırken cenaze namazına DSP Başkanı Önder Aksakal ve Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül'de katıldı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı. Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ağır yaralananDSPGenel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Kul'un cenazesi öğle namazını müteakip Dosab Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan Dosab Camii'nde kılındı. Ayrıca cenaze törenineDSPGenel Başkanı Önder Aksakal ve YDP Başkanı Mustafa Sarıgül'de katılarak acılı ailesine taziyede bulundu.

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti Son dakika: DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN KUL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ Son dakika: DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN KUL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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