Olay, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı. Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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