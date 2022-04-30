DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

30.04.2022 10:16
DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve kurulduğu günden bu yana emeğin hak mücadelesini veren DSP olarak, işçisiyle memuruyla, çiftçisiyle, ev kadınıyla tüm çalışanlarımızın bu Emek ve Dayanışma Günü'nde 1 Mayıs Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki emeğin gücü sömürü düzenini mutlaka değiştirecektir."

YORUMLAR
500
TŞOF Başkanı Apaydın: 'Emek olmadan hiçbir şey olmaz' TŞOF Başkanı Apaydın: 'Emek olmadan hiçbir şey olmaz' Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi

1 Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement