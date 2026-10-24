DSP Genel Başkanı Aksakal, Batı Trakya'ya yapılan müftü atamasını provokasyon saydı - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Batı Trakya'ya yapılan müftü atamasını provokasyon saydı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik müftü atamasını dayatma ve provokasyon olarak niteledi. Aksakal, Yunanistan'ı aklı selime çağırarak Lozan ve Paris Barış antlaşmalarına aykırı tasarrufları kabul edilemez buldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik müftü atamasının bir dayatma ve özünde açık bir provokasyon olduğunu belirtti.

Aksakal, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik müftü ataması bir dayatma ve özünde açık bir provokasyondur." ifadesini kullanan Aksakal, şunları kaydetti:

"Ege Adalarını silahlandırmakla uzunca bir süredir Türk devletinin sabır sınırlarını test ederken, Türkiye-Libya arasında imzalanmış olan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın Temsilciler Meclisinde de onaylanmasına tepki olarak bütün tuşlara aynı anda basmaya kalkışması kendisi adına endişe verici bir gelişme olarak görülmelidir. Yunanistan'ı acilen aklı selime çağırıyorum ve bu yanlıştan bir an önce dönmesini temenni ediyorum. Lozan ve Paris Barış antlaşmalarına aykırı bu tasarrufları asla kabul edilemez. Batı Trakya Türkleri kendi inançlarının gereğini kendilerinin seçtiği din adamları ile birlikte yerine getireceklerdir."

Kaynak: AA
Batı TrakyaYunanistanPolitikaDünyaParisMüftüDspSon Dakika

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