DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

09.06.2022 14:33
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Güneyimizde bir uydu devlet yaratma peşinde olan, onlara yardım ve yataklık eden, onlarla iş tutanlara karşı TSK her halükarda gereğini tereddütsüz yerine getirecektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Güneyimizde bir uydu devlet yaratma peşinde olan, onlara yardım ve yataklık eden, onlarla iş tutanlara karşı TSK her halükarda gereğini tereddütsüz yerine getirecektir." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Büyük Orta Doğu Projesi'nin, Amerika ve Rusya'nın kapalı kapılar arkasında kurguladığı plan çerçevesinde hayata geçirildiğini savundu. Türkiye'nin bugüne kadar olduğundan daha uyanık olması gerektiğini dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

" Yunanistan'da ABD tarafından 9 askeri üs kuruldu. Bu üslerin sözde Rusya'ya karşı kurulduğu iddiasına da sadece gülüp geçiyoruz. Hiç kimse aklımızla alay etmesin, dahası herkes aklını başına alsın. Bu coğrafyada oluşacak en küçük kıvılcım ne Irak'a benzer ne de Ukrayna'ya. Oluşacak yangın, başta AB coğrafyası olmak üzere tüm dünyayı ateş topuna dönüştürür."

"Arap baharı" ve terör örgütleri marifetiyle oluşturulan kaos planlarıyla yeni devletçikler kurma hayalinin Türkiye tarafından dikkatle izlendiği ve gerekli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Aksakal, şunları söyledi:

"Suriye topraklarında barındırılan PKK/PYD/KCK terör yapılanmalarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin temizlik harekatı planı tam da bu amaca hizmet edecek karakterdedir. Güneyimizde bir uydu devlet yaratma peşinde olan, onlara yardım ve yataklık eden, onlarla iş tutanlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri her halükarda gereğini tereddütsüz yerine getirecektir. Suriye ile sınırımızda yuvalanmış terör yapılarını ve unsurlarını zaman geçirmeden tasfiye etmek, binlerce yıldır kardeşçe yaşamayı bilmiş ulusların tarihi sorumluluğudur."

DSP Genel Başkanı Aksakal, Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de küresel emperyalizmin tetikçiliğine gönüllü görünmesinin, işlerin biraz daha zorlaşması dışında bir şeye hizmet etmeyeceğini, Yunanistan'ın dolduruşa gelmemesi gerektiğini anlattı.

Aksakal, konutlarda kira artışına sınırlama getiren düzenlemeyi eleştirerek "Ekonomide yarattığınız yıkımın bedelini ev sahiplerine yüklemeye hakkınız var mı? Önümüzdeki yıl artışları serbest mi bırakacaksınız? Böylesi bir durumda kiracı olanlara katkı verme sorumluluğu mülk sahiplerinde midir?" diye sordu.

Önder Aksakal, maliyetler düşmediği sürece kiraların düşmeyeceğini öne sürdü.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, TSK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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