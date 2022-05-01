DSP Genel Başkanı Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı

01.05.2022 11:10
DSP Genel Başkanı Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam inancına bağlı toplumların önemli ibadet dönemi olan ramazan ayında tutulan oruçların ardından yeni bir bayramı daha idrak ettiğini belirtti.

"Dünyanın içine düşürüldüğü ağır sosyoekonomik bunalımların girdabında böylesi mutlulukları doyasıya yaşayabilmenin güçlüklerini elbette biliyor ve rahatsızlığımızı en güçlü şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanın Aksakal şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen 'bir umuttur yaşamak' anlayışına bağlılığımızla, barış, kardeşlik, huzur ve adaletin hakim olduğu bir yaşamın vesilesi olması dileğiyle, inanan tüm yurttaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum."

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Ramazan Bayramı, İslam, Dsp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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