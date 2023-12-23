DSP Genel Başkanı Aksakal, şehit askerler için başsağlığı diledi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini iletti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"İşgalci ve soykırımcı katiller gemi azıya almış görünüyor. İpini ellerinde tuttukları teröristleriyle saldırdıkları Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 kahraman Mehmetçiğimiz daha vatan toprağına emanet oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu kadarını söylemeliyim ki yapacağınız hiçbir kalleş tahrike Türk milleti asla gelmeyecek, Orta Doğu'daki pis bataklığınızda hep birlikte boğulacaksınız."