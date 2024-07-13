DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 15 Temmuz mesajı

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, 15 Temmuz 2016'da, küresel emperyalizmin uşaklarından biri olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK içindeki işbirlikçileriyle demokrasi ve millete karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Bu alçak girişimin, milletin sarsılmaz iradesine çarparak yerle bir olduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Milletimizin darbeye karşı kahramanca direnişi büyük bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli öncülüğünde başlatılan bu şanlı mücadelede vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

Bu mücadele devletimize sirayet etmiş son kripto FETÖ elemanı etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülmelidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlu olsun."