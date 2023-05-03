DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir - Son Dakika
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DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir

03.05.2023 23:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hizbullah davasnda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezasını kaldırması konusunu değerlendiren DSP lideri Önder Aksakal, "Bu bir anayasal yetki. Bunu, Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha" dedi.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy için af yetkisini kullanmasını savunurken tepki çekecek bir çıkışa imza attı.

"ÖCALAN İÇİN DE KULLANABİLİR"

Sözcü TV yayınına katılan Aksakal, Alpsoy'un affedilmesiyle ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı istediğine kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha" yanıtını verdi.

"PKK'LI DİYE ÖLSÜN DİYEMEZ"

Açıklamasının devamında "Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da zamanı geldiğinde kullanabilir" diyen Aksakal, şöyle devam etti: "Kenan Evren de Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır geçmişte. Bu kişi HÜDA PAR'lı diye ölsün diyemez cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon'dan da yargılananları yine Erdoğan affetti."

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