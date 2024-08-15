Düğün Konvoyu Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

Düğün Konvoyu Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahıslara trafik cezaları kesilirken, adli işlem de başlatılacak.

15.08.2024 20:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerin yer aldığını belirtti. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film ve cam takmak ve yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Düğün Konvoyu Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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