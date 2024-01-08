 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü, Belediye Başkan Adayı Mehmet Günlük'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü, Belediye Başkan Adayı Mehmet Günlük'ü Ziyaret Etti

Muğla'da yerel seçim çalışmalarına başlayan Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, Dünya Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü'yü ziyaret etti. Güçlü, Günlük'e başarılar dileyerek belediye yönetiminde de başarılı olacağına inandıklarını belirtti. Günlük ve ekibi, Kızılcayıkık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak destek istedi.

Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü, Belediye Başkan Adayı Mehmet Günlük\'ü Ziyaret Etti
08.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

Muğla'da yerel seçim çalışmalarına ilk başlayan isimlerden olan Doçent. Dr. Mehmet Günlük, ilçede yaşayan Dünya Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü'yü ziyaret etti. Belediye Başkan aday adayı Günlük'e başarı dileyen Başpehlivan Güçlü, "Mehmet Günlük bugüne kadar giriştiği her işte başarıya ulaşmıştır. Belediye yönetiminde de başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan Doçent Doktor Mehmet Günlük, Kızılcayıkık Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri çerçevesinde Günlük, Dünya Güreş Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı olan mahalle sakini Mehmet Güçlü ile bir araya geldi.

Milas Belediye Meclis Üyesi aday adayları ve partili üyelerin de katılımıyla gerçekleşen ziyarette Mehmet Günlük ve ekibi mahalledeki vatandaşlarla buluşarak, Kızılcayıkık Mahalle halkının sorunlarını dinleyip seçimler için destek istediler. Kızılcayıkık Mahallesi'nin tanınmış ismi Kırkıpınar Başpehlivanlarından Mehmet Güçlü ve Mehmet Günlük arasında gerçekleşen hoş sohbet ziyarete adeta damga vurdu. Gazetecilerin de ilgisini çeken ziyarette Günlük'ten övgü ile söz eden Güçlü, "Günlük Ailesi Milas'ın köklü ailelerinden biridir. Çevrelerine ve ilçeye önemli iyilikleri dokunmuştur. Aynı zamanda bir akademisyen ve bilim insanı olan Mehmet Günlük, bana göre sadece Milas'ı değil Muğlayı yönetecek kapasiteye sahiptir. Her daim Günlük'ün arkasındayız" diye konuştu.

Kızılcayıkık Mahalle halkından yoğun ilgi gören Mehmet Günlük ve ekibi Milas'ın geleceği için ortak bir vizyonla çalışacaklarını belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Güçlü, Muğla, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü, Belediye Başkan Adayı Mehmet Günlük'ü Ziyaret Etti - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü, Belediye Başkan Adayı Mehmet Günlük'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement