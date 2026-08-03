Duran: Milletin iradesi tek belirleyicidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir. Türkiye'de kimin ülkeyi yöneteceğine, kimin görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odakları değil, yalnızca aziz milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi karar verir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan değerlendirmelere tepki gösterdi. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin hür iradesiyle defalarca göreve geldiğini belirterek, Türkiye'de kimin ülkeyi yöneteceğine yalnızca milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin karar vereceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olduğunu belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür. Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır. Bugün aynı çevrelerin farklı söylemler ve benzer yöntemlerle siyasi mühendislik yapmaya, millet adına karar vermeye ve siyasi ömür biçmeye kalkışmaları, vesayetçi reflekslerin hala terk edilemediğini açıkça göstermektedir" dedi.

"Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir"

Duran, "Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir. Türkiye'de kimin ülkeyi yöneteceğine, kimin görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odakları değil, yalnızca aziz milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi karar verir. Bu temel hakikati görmezden gelen her yaklaşım milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.