Duran: KKTC'nin egemen eşitliği desteklenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanının Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Ada'da barış, huzurun ve istikrarın temellerini attığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla yad eden Duran, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir."