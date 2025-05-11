Dursun Ataş, Kayseri'deki Vatandaşlarla Buluşmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dursun Ataş, Kayseri'deki Vatandaşlarla Buluşmalarını Sürdürüyor

Dursun Ataş, Kayseri\'deki Vatandaşlarla Buluşmalarını Sürdürüyor

AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Kayseri'nin farklı ilçelerinde düzenlediği toplantılarla vatandaşların sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmek için çalışmalara devam ediyor.

11.05.2025 13:36  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Ataş merkezde kırsalda sıkıntıları dinleyip, çözüm için çalışıyor. İlçe toplantılarını sürekli hale getireceklerini belirten Ataş, "Bizler bir sonraki toplatımızda aktarılan sorunları çözüme kavuşturmuş bir şekilde karşınızda olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; il başkanlığı koordinesinde vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Pınarbaşı, Bünyan, Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, İncesu'dan sonra Ataş, bu kez de Tomarza ve Sarız'da vatandaşları dinledi, sorunlara yerinde çözüm aradı. AK Parti Milletvekili Bayar Özsoy ile birlikte Tomarza ve Sarız'da da muhtarlar, meslek odası temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, talepleri dinlediklerini vurguladı. Sahada önce sorunları tespit ettiklerini ve ardından çözüm için çalıştıklarını ifade eden Ataş, birlik beraberlik içerisinde yola devam ettiklerini dile getirerek, ilçelerde yapılan toplantıların oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Var olan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması, vatandaşların merkezde ve kırsalda rahat etmesi için gece gündüz demeden iş başında olduklarını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, "Bu toplantılarımız oldukça kapsamlı toplantılar. Bu nedenle ilçelerde yaptığımız toplantılara büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalarda muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinliyor, onlardan gelen soruları yanıtlıyoruz. Aynı zamanda kamu kurumlarımızın temsilcilerinin de yer aldığı görüşmelerde sorunlara da anında çözüm üretiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Gaz yetkilileri ile ilçe belediye başkanları, meslek odası başkanları ve STK temsilcilerimizle iş birliği içinde çözülmeyecek sorun yok diyoruz" diye konuştu. İlçelerde gerçekleştirdikleri buluşmalara katkı sunan, emek veren herkese teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; "Bizim siyaset anlayışımızın temelinde gönüllere dokunmak var. Bizim siyaset anlayışımızda samimiyet var. Bizler gönülden yapılan işlerle gönüller kazanacağımızı biliyoruz. El ele vererek, tüm sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu uğurda da hem Kayserimizde hem de Ankara'da çalışıyoruz. Şehrimizi, insanımızı, ülkemizi en iyi noktalara taşımanın derdini taşıyoruz" dedi. Her vatandaşın kendilerine kolayca ulaşabileceğini vurgulayan Milletvekili Ataş; gönülleri buluşturarak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmalara devam edeceklerini söyledi. İlçelere önem verdiğini belirten Ataş, "Ben yıllarca belediye başkanlığı yaptım. İlçelerimizi çok iyi biliyorum. Kayserimiz daha da güçlenecekse bu ancak ilçelerimizle birlikte olur. Hepimize çok iş düşüyor. Bu amaçla ilçelerimizi her alanda kalkındırmak için elimizden geleceği yapıyoruz, yapacağız. Tarımdan hayvancılığa her alanda üreten vatandaşlarımızın yanında olacağız. Çözüm noktasında da her zaman vatandaşımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti Teşkilatlarıyla durum toplantısı

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ile Bayar Özsoy; ilçe ziyaretleri sırasında İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ile birlikte Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ve yönetiminin yanı sıra Sarız İlçe Başkanı Hulusi ara ve yönetimi ile de bir araya geldiklerini belirtti. Ataş, "İlçe başkanlarımıza, yönetimlerine teşekkür ediyorum. Onlarla da istişarelerde bulunduk. Katkıları nedeniyle her birine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep birlikte yorulmadan ilçelerimiz, vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dursun Ataş, Politika, AK Parti, kayseri, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Dursun Ataş, Kayseri'deki Vatandaşlarla Buluşmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:41:42. #7.13#
SON DAKİKA: Dursun Ataş, Kayseri'deki Vatandaşlarla Buluşmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.