Dursun Çiçek CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Topluyor - Son Dakika
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Politika

Dursun Çiçek CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Topluyor

Dursun Çiçek CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Topluyor

CHP 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenecek ön seçime katılacağını açıkladı ve gerekli imza toplanma sürecine başladı.

20.02.2025 15:33  Güncelleme: 15:34
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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenecek ön seçime katılmak istediğini açıklayan, 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de imza toplamaya başladı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin başvuru süreci başladı. 'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ve CHP TBMM grubunda en az 20 milletvekilinin imzasını alanlar, başvuruda bulunabiliyor. CHP 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, ön seçimde aday olduğunu duyurdu. Çiçek, adaylık için gerekli imzaları toplamak üzere TBMM'ye geldi.

'20 İMZAYI BULACAĞIM'

Çiçek, tek adaylı bir ön seçimin demokratik ve etik olmayacağını belirterek, "Dolayısıyla tek adayla ön seçimi zorlamak hem partimizi hem de ön seçimi zora sokar. O açıdan ön seçimde tecrübeliyim; daha önce de 2015 yılında İstanbul'daki seçimde 2'nci bölgeden 2'nci çıkmıştım. Bu kez de ön seçimde Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Şu anda imza topluyorum, 20 imzayı bulacağım. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı, akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi. Kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği aktaran Çiçek, "Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bir önceki seçimde de 'Adayımız İmamoğlu olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile, demokratik bir aile" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dursun Çiçek CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Topluyor - Son Dakika

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