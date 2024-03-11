Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, millet bahçesinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, seçim ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Karşılıklı öneri ve fikirlerin konuşulduğu hem esnafların hem de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ziyaretlerde Başkan Özlü, yanına gelen Düzcelilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Spor Sokak ve Büyük Cami çevresinde vatandaşlar ve esnaflara hitap eden Faruk Özlü; "Düzce'mizde birlikte yaşadığımız, bu caddeleri, sokakları paylaştığımız, yaşam alanlarında hemhal olduğumuz her bir hemşehrimiz kıymetlimizdir. Hizmetlerimizi 'Önce İnsan' prensibi ile sizler için üretiyoruz. Siz memnunsanız, biz başarılıyız demektir. Her ziyaretimde dile getirdiğim soru; 'benden, belediyemizden bir isteğiniz var mı?' sorusudur. Önerilerinizi bize söyleyin ne gerekiyorsa yapalım" şeklinde vatandaşlara seslendi. - DÜZCE