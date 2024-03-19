Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde akıllı otopark projelerini açıkladı

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezimizde otopark ihtiyacını gidermek üzere, 4 nokta belirlediklerini söyledi.

Saha ziyaretlerini sürdüren Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, teşkilat üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyesi adayları ile birlikte Eski Bolu Caddesi ve Aydınpınar Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Özlü, "İlimizin cazibe noktalarını artıran ve şehrimizin imajını yenileyen çalışmalarımızı istişare ediyoruz. İlimizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. Bundan sonra da bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendireceğiz" dedi.

Ziyaretlerinde akıllı otopark projelerinden de söz eden Özlü, "Şehir merkezimizde otopark ihtiyacını gidermek üzere, 4 nokta belirledik. Bunlardan biri de Atatürk Bulvarı'dır. Diğer noktalar ise valilik binası karşısı, Şerefiye Mahallesi ve Asar Deresi mevkileridir. Bu 4 noktada akıllı otoparklar yapmak üzere projelerimizi hazırladık. Yeni dönemde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü, esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşlara hal hatır sormayı da ihmal etmedi. Taleplerini birebir anlatma fırsatı bulan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Özlü'ye ziyaretleri için teşekkürlerini ilettiler. - DÜZCE