Düzce\'de eşit oy alan muhtarlar sebebiyle seçim tekrar edilecek

Politika

Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde bir mahallede eşit oy alan muhtarlar sebebi ile seçimin tekrar edilmesi kararlaştırıldı. Yeni seçim 2 Haziran'da yapılacak.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Düzce'de bir mahallede 2 muhtar adayın eşit oy alması sebebi ile tekrar seçim yapılması kararlaştırıldı. Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde Recep Aktepe ve Fatih Mehmet Bayraktar 31 Mart seçimlerinde 350'şer oy aldı. İki tarafında itirazları değerlendirilip oylar tekrar sayıldı. Yapılan sayımda tekrar oylar eşit çıkınca, konu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildi. Yapılan bildirimin ardından YSK, 2 Haziran 2024 Pazar günü Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi'nde mahalle muhtarlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. - DÜZCE