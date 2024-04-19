Düzce\'de eşit oy alan muhtarlar sebebiyle seçim tekrar edilecek

Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde bir mahallede eşit oy alan muhtarlar sebebi ile seçimin tekrar edilmesi kararlaştırıldı. Yeni seçim 2 Haziran'da yapılacak.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Düzce'de bir mahallede 2 muhtar adayın eşit oy alması sebebi ile tekrar seçim yapılması kararlaştırıldı. Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde Recep Aktepe ve Fatih Mehmet Bayraktar 31 Mart seçimlerinde 350'şer oy aldı. İki tarafında itirazları değerlendirilip oylar tekrar sayıldı. Yapılan sayımda tekrar oylar eşit çıkınca, konu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildi. Yapılan bildirimin ardından YSK, 2 Haziran 2024 Pazar günü Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi'nde mahalle muhtarlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. - DÜZCE
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Kırıkdağ ve Aşağı Derecik köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Karadağ, vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili şube müdürlerine talimat verdi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. İkiz, muhtarların önemli iletişim köprüleri olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda mahallelerin sorunlarını çözmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Dernek başkanı Şahin ise İkiz'in ilçeye ve mahallelere değer katacak çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.
Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı 1. Dönem Olağan Genel Kurulu, öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıda, görev süreleri dolan encümenlerin yerine yeni encümenler seçildi. Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, daha önce görev alanlara teşekkür ederek, amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Yapılan seçimde İl Genel Meclisi üyeleri Hasan Basri İnan ve Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları Muhittin Çakır ve Yavuz Çarıkçı göreve getirildi. Toplantı sonunda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesini gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte 45 milyon 927 bin 762 TL borç olduğu belirtildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimleri sonrası yeni dönemdeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanlık divanı, encümen üyeliği ve diğer ihtisas komisyonlarının seçimleri yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un gelişiminden ve başarılarından bahsederek, yeni dönemde daha verimli projelerin hayata geçeceğini belirtti.
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