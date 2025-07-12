Düzce'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Düzce'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Devam Ediyor

Düzce\'de \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Programı Devam Ediyor
12.07.2025 16:27  Güncelleme: 16:29
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek öneri ve talepleri dinledi. Başkan Özlü, şeffaf yönetim anlayışıyla sorunları çözme sözü verdi.

Düzce'de "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programlarının 12'ncisi Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesi ile devam etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sakinleri ile biraya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan konsept doğrultusunda milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve şeffaf yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmalarına Düzceliler yoğun ilgi gösteriyor. Program çerçevesinde 12. mahalle toplantısına Çamlıevler Mahallesinde katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

"Nutuk atmaya değil dinlemeye geldik"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü toplantıda yaptığı konuşmada, "Değerli Çamlıevler Mahallesi sakinleri sizleri sevgiyle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Mahallelerimize yönelik bu 12. toplantımız. Sizlerin şikayetlerini taleplerini dinliyoruz. Az önce mahallenizin sorunlarını muhtarımızla görüştük. Bu toplantılardaki maksadımız sizleri dinlemek. Sizlere nutuk atmaya değil, sohbet etmeye geldik. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, yapmakta olduklarımız var. Her şeyi yapmış olsaydık bizim bu işi bırakmamız gerekirdi. Bardak tam dolu değil. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki; 'Faruk Bey her şey kötü'. Bu söylem doğru değil. Her şeyi yaptık dersek o da yanlış. Bu sohbetimizi bu çerçevede değerlendirmenizi temenni ediyorum. Bu bölge Düzce'nin en güzel bölgesi. Bütün şehircilik kurallarının uygulandığı bir bölgedeyiz. Düzce'de 4 tane hava kirliliği ölçme cihazının olduğu yer var. Birisi bu bölgede. Tüm ölçümlerde havanın en temiz olduğu yer burası. Buradaki konutlar depreme dayanıklı konutlar. Yüksek katlı yapılaşmanın olmadığı bir bölge. Göreve başladığım günlerden itibaren bu bölgenin daha da güzelleşmesi ve bu bölgeye özel hizmetler getirebilmek için adı Bahçeşehir Site Hizmetleri olan bir şirket kurduk. İsterdim ki Bahçeşehir halkı bu şirkete sahip çıksın. Hizmetler bu şirket eliyle yapılsın. Ama performans alamadık. Bırakmayacağız elbet. Burayı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Belediye başkanının 4 ana görevi var"

Bir belediye başkanının bir görevi de diğer kurumların yapmadığı işleri yapması olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, "Temiz su akması sağlanacak. Çöplerin alınması sağlanacak ve bertaraf edilecek. Bunları yapıyoruz. Toplu taşıma noktasında da durak nerede ise o otobüs oraya zamanında gelecek. Son görevimiz de itfaiye hizmetlerinin sağlanması. Bunların yapılması için uğraşıyoruz. Proje yapıyoruz zaman geçiyor. Para lazım kredi buluyoruz. Emin olun bir dakikamız boş değil, uğraşıyoruz. Düzce'nin temel sorunlarının tamamına el attığımızı ve çözmekte olduğumuza inanıyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Düzce'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Devam Ediyor - Son Dakika

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