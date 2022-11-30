Ekrem İmamoğlu'ndan "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz" diyen gence cevap: Olsun, Düzce'ye de geliriz - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz" diyen gence cevap: Olsun, Düzce'ye de geliriz

30.11.2022 17:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5.9 şiddetindeki depremin yaşandığı Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki ziyaretine bir gencin sorusu damga vurdu. İstanbul'da sel felaketi yaşandığı esnada İmamoğlu'nun Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıf yapan genç "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz galiba" dedi. İmamoğlu ise "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da, ayıp ediyorsun" ifadelerini kullandı. Sonrasında İmamoğlu, "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta 5.9 şiddetinde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesine moral ziyaretinde bulundu.

"BURASI KARTALKAYA DEĞİL, KARIŞTIRDINIZ GALİBA"

İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada bir genç, yanına gelerek "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz galiba" dedi.

"OLSUN DÜZCE'YE DE GELİRİZ"

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıf yapıldığı bu sözler sonrası İBB Başkanı, "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da ayıp ediyorsun " deyip genci Kartalkaya'ya götürme teklifi etti.

"NE YAPSIN ZORLA SÖYLETTİLER ÇOCUĞA"

"Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı" diyen İmamoğlu, çocuğun bölgeden uzaklaşması üzerine "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa. Arıyor 'Beni kim buraya getirdi' diye" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz" diyen gence cevap: Olsun, Düzce'ye de geliriz - Son Dakika
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