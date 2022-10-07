Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun

Kayseri Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıya yaşanan mikrofon kazası damga vurdu. Vatandaşlardan biri sıkıntısını anlattığı sırada, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yanında oturan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a doğru eğilerek "Hamdi yok dedi. Bir şey deme, bir şey deme" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç da Özhaseki'nin bu sözlerine "He de geç gitsin" karşılığını verdi.

"HİÇ DEĞİLSE BİRAZ NAMUSLU OLUN"

Gündeme bomba gibi düşen bu video sonrası gözlerin çevrildiği Mehmet Özhaseki cephesinden ilk açıklama geldi. Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalancısınız… Benim söylemediğim bir sözü, söylemiş gibi gösteriyorsunuz. Hiç değilse biraz namuslu olun! Ama nerde siz de o erdem! Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza aşırı bir eleştiri karşısında ortamı yumuşatmak için; 'Bir şey deme' dedim. Başka bir şey demedim" ifadelerine yer verdi.