Politika

Eceabat, Göynük, Gördes'te çıkan orman yangınlarına 14 uçak ve 31 helikopter sevk edildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Eceabat, Bolu Göynük ve Manisa Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 Uçak, 31 Helikopter, 265 kara aracımız ve bin 413 ormanın kahramanı sevk edildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Çanakkale Eceabat, Bolu Göynük ve Manisa Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 Uçak, 31 Helikopter, 265 kara aracımız ve bin 413 ormanın kahramanı sevk edildi" ifadesini kullandı.