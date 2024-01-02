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Edirne Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 17 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin oylamasıyla Ali Şükrü Atamgüç, Engin Yağcılar ve Mehmet Çapoğlu denetim kurulu üyeliğine seçildi. Çakır, Edirne Belediyesinin 2023'ü başarıyla tamamladığını belirtti ve belediyenin mülkiye müfettişlerince yapılan denetlemelerin sonucunu paylaştı. Jandarma ekipleri ise Edirne'de trafik kazalarının engellenmesi ve dijital dolandırıcılığın önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü. Trafik Jandarması timleri, Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde vatandaşları trafik kuralları ve güvenli kullanım konularında bilgilendirdi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise Havsa ilçesindeki okullarda öğrencilere dijital güvenlik konularında eğitim verdi. Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından öğrenci servisleri de denetlendi ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
02.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:13
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Edirne Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerinin oylamasıyla Ali Şükrü Atamgüç, Engin Yağcılar ve Mehmet Çapoğlu denetim kurulu üyeliğine seçildi.

Çakır, yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin 2023'ü de başarıyla tamamladığını söyledi.

Belediyenin mülkiye müfettişlerince 27.09.2019 - 20.10.2023 tarihlerinde teftiş edildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tarihler arasındaki dönemi denetlediler ve raporlarını sundular. Toplam 121 maddeden oluşan bir inceleme ve değerlendirme raporu. Burada incelemeye alınan konular başlığı bu tür raporlarda en önemli kısımdır. 119. maddeyi paylaşmak istiyorum. 'İncelemeye alınan konu bulunmamaktadır' denilmektedir. Bu tüm meclis üyesi arkadaşlarımın tüm Edirne Belediyesi çalışanlarının başarısı ve yüz akıdır."

Jandarma eğitimlerini sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik Jandarması timleri tarafından Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyündeki vatandaşlar "Temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi ve reflektör kullanımı, motosiklet kullanımında uyulacak kurallar" hakkında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri dijital dolandırıcılığın engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Havsa ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim düzenledi.

Öğrenciler dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Öğrenci servisleri denetlendi

Edirne Jandarma Komutanlığınca öğrenci servisleri denetlendi.

Trafik jandarması timleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı köylerdeki okullara öğrenci taşıyan servisler denetlendi.

Jandarma ekipleri denetim sırasında öğrencilere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Edirne Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika


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