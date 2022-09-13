Kılıçdaroğlu'nun adaylık girişimleri tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti: Yaptığı hiç de kolay bir iş değildir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun adaylık girişimleri tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti: Yaptığı hiç de kolay bir iş değildir

13.09.2022 07:48

6-8 Ekim olayları nedeniyle Edirne Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olacağı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan sanık Demirtaş, "Böylesine kamplaşmış toplumlarda, her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir" sözlerini sarf etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6'lı masanın 23 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkaracağı adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Demirtaş, CHP liderinin farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğunu ifade etti.

ADAY İSMİ VERMEKTEN ÇEKİNDİ

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için şu yorumda bulundu; "Altılı masanın ortak bir adayı olur mu, olursa kim olur, buna elbette kendileri karar vereceklerdir. Ancak söz konusu adayın altılı masayı da aşacak şekilde, geniş kesimlerin adayı olması isteniyorsa HDP de dahil diğer tüm kesimlerle adaylık öncesi açık, şeffaf bir müzakere yürütülmesi gerektiğini HDP defalarca belirtti. Benim veya bizim, ortak aday konusunda isim söylememiz doğru olmaz.

"YAPTIĞI HİÇ DE KOLAY BİR İŞ DEĞİLDİR"

Bu vesileyle bir şey söylemek isterim, Kemal Bey üzerinden veya inancı üzerinden yapılan ayrıştırıcı tartışmaları hem çok yanlış hem de kendisine haksızlık olarak değerlendiriyorum. Kaldı ki bence Sayın Kılıçdaroğlu, ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor. Böylesine kamplaşmış toplumlarda, her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir.

"ANKETLERDE BİR PARÇA YÜKSEK ÇIKANLAR KİMSEYİ YANILTMASIN"

Ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında, ki aday olurlarsa konuşmaları gerekecek, bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi, emin değilim. Ben sadece kişisel bir gözlemimi bu şekilde aktarmakla yetiniyorum. Daha fazla yorum yapmam doğru olmaz."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun adaylık girişimleri tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti: Yaptığı hiç de kolay bir iş değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun adaylık girişimleri tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti: Yaptığı hiç de kolay bir iş değildir - Son Dakika
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