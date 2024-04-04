Edirne\'de Seçim Günü Oy Pusulalarının Çöpe Atılması Nedeniyle Seçim Yenilenecek

Edirne'de seçim günü temizlik görevlisinin sayılmayan muhtarlık oy pusulalarını çöpe atması, seçimin yenilenmesine neden oldu.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.
Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.
Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti. - EDİRNE
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan seçimlerde AK Parti yetkilileri, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan incelemenin ardından itirazı kabul ederek seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
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