Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye geri yolladılar - Son Dakika

Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye geri yolladılar

Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye\'ye geri yolladılar
Son Güncelleme: 12.09.2023 11:37

Edirne'de yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güçleri tarafından dövülen 8 göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına geri itildi. Göçmenlerin nehri geçerek sığındıkları Elçili köyü muhtarı Hamdi Aksoy, "Yunan askerleri bunları dövüp nehre atmış" dedi.

Edirne'de, bazıları Yunanistan askerlerince darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiği öne sürülen 122 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 122 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YUNAN GÜÇLERİ TARAFINDAN DARBEDİLMİŞLER

Bazı göçmenler Yunanistan'da güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiklerini ve ardından geri itildiklerini ileri sürdü.

Yunanistan sınırına yakın Edirne'deki Elçili köyünde, Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Türkiye'ye yarı çıplak şekilde gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler köylülerden yardım istedi. Vücutlarında darp izleri olan göçmenlere köy halkı elbise verdi, yemek yedirdi.

"ÇOK FENA DÖVMÜŞLER"

Köy muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy, AA muhabirine köyleri sınır hattında olduğu için zaman zaman düzensiz göçmenlerle karşılaştıklarını söyledi. Darbedilmiş göçmenlerle köy içerisinde karşılaştığını anlatan Aksoy, "Yunan askerleri bunları dövüp nehre atmış. İki grup şeklinde 7-8 kişilerdi. Arkadaki grupta bulunan göçmenler ağır yürüyorlardı. Bende yanlarına gidip 'ne olduğunu' sordum. Yaralarını açtılar. Çok fena dövmüşler. Bizde yardım ettik ve köy kahvesine getirdik. Su, çay, yemek ve elbise verdik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye geri yolladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye geri yolladılar - Son Dakika
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