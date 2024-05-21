Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Anıtkabir'i ziyaret etti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ekibiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'e şükranlarını sundu.

21.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ekibiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan Başkan Ertaş, "Cumhuriyeti bize emanet eden Atamıza şükranlarımızı sunduk." dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile birlikte Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ulu Önder Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozolesini ziyaret etti. Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz diye konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gururla, coşkuyla, gelecek güzel günlere olan inancımızla bizlere Cumhuriyeti emanet eden Atamıza şükranlarımızı sunduk. Sen rahat uyu Atam. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşadığımız sürece, ne pahasına olursa olsun koruyacak; bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da devrimlerinin ve ilkelerinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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