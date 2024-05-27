Edremit Belediyesi, 20 bin metrekarelik zeytinliği satın aldı - Son Dakika
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Politika

Edremit Belediyesi, 20 bin metrekarelik zeytinliği satın aldı

Edremit Belediyesi, 20 bin metrekarelik zeytinliği satın aldı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyeye kazandırılan 20 bin 672 metrekare zeytinliğin tapusunun alındığını belirterek 'Edremit'in mallarını satan değil, Edremit'e kazandıran belediye olacağız' dedi.

27.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyeye kazandırılan 20 bin 672 metrekare zeytinliğin tapusunun alındığını belirterek "Edremit'in mallarını satan değil, Edremit'e kazandıran belediye olacağız" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Yaptığımız işlerle Edremit'i hep daha ileriye taşırken, belediyemizin sahip olduğu olanakları da koruyup geliştirmek için çalışacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Güre Mahallesi 636 Ada 53 Parsel numaralı, 20 bin 672,44 m2 yüz ölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazı (Güre Kavurmacılar Gelin Çamı) satın alarak 6292 Sayılı Kanun gereğince belediyemize kazandırdık. Bugün Edremitliler adına tapusunu aldığımız zeytinlik Edremit'imize hayırlı uğurlu olsun."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Edremit Belediyesi, 20 bin metrekarelik zeytinliği satın aldı - Son Dakika

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