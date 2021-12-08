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Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

08.12.2021 20:21
Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Arslan başkanlığında yapıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. 45 ana gündem, 4 ek gündem ve 2 önerge görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı başlamadan önce CHP Meclis üyesi Nerman Çelik söz alarak kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi hakkında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Ardından yeni göreve başlayan kadın meclis üyesi Ak Parti'li Seren Bilge Çınar'a görevinde başarılar diledi.

Edremit'in mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda köy ve belde statüleri mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine "kırsal mahalle" statüsü kazandırılmasıyla ilgili muhtarlara Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından bilgi verildi. 2021 yılının son meclis toplantısında 45 ana gündem, 4 ek gündem ve 2 önerge görüşülerek karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Aldığımız tüm kararların Edremit'e ve Edremitlilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Edremit Belediyesi, Hasan Arslan, Edremit, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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