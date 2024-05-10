Edremit Muhtarlar Derneği Başkanlığına Nizamettin Dağ seçildi

Politika

Balıkesir'in Edremit Muhtarlar Derneği Başkanlığına Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, seçildi.

Edremit Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılan genel kurulda tek liste ile seçimlere gidildi.

Dağ, oy birliği ile başkanlığa getirildi. Kongrede son yerel seçimlerde aday olmayan ve seçilemeyen muhtarlara da hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Yeni yönetim göreve hızlı başladı.

Kongre sonrası Dağ, başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu görev bölümü de yaptı. Yeni yönetim Nergis Aldemir(Bşk.Yrd), Tunay Baklacı (Sekreter), Hüseyin Burma(Sayman) ve üye olarak ise Ramazan Çimen, Dilek Bal, Erhan Aldemir'den oluştu.

Yeni yönetim kurulu, Kaymakam Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret ederek mahallelerdeki acil sorunlar ile ilgili olarak çözümlenmesi gereken konularla ilgili istişarelerde bulundular.

Dağ, arkadaşlarımızla hizmet için canla başla çalışacaklarını dile getirdi. - BALIKESİR