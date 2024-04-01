Edremit\'te CHP Adayı Seçimi Kazandı

Seçimi CHP'li adayın kazandığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Tuna, "Milletin iradesine saygımız tam" dedi.
AK Parti İlçe Teşkilatı, seçimlerin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi. Parti merkezinde yapılan toplantıya Cumhur İttifakı üyesi AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna, MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz ve meclis üyesi adayları katıldı.Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşınıza çıktık. Dün itibariyle seçimler sonuçlandı. CHP Adayı Mehmet Ertaş Edremit yeni belediye başkanı oldu. Ben Mehmet Bey'i hem Edremitliler adına hem Cumhur İttifakı adına tebrik ediyorum. Kendisi önümüzdeki süreçte benden projelerimle ilgili talebi olursa paylaşmaktan onur duyarım. Daha önce de söylediğim gibi biz hizmet anlayışı ile yola çıktık. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Edremit'in eksiklerini tamamlayacağıma söz verdik. Bu bir demokrasi yarışıdır. Bizim Edremit halkına, demokrasiye saygımız sonsuzdur. Bize hangi görev verilirse verilsin Edremit için canla başla çalışacağım. Bizlere destek veren teşkilat mensuplarımıza ve tüm halkımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreç hem belediye yönetimi hem de meclis üyelerimiz açısından hayırlı olur" dedi.
Daha sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, "31 Mart'ta Edremit seçmeni bu şekilde takdir etti. AK Parti 38 bin 470 oy almıştır, CHP 51 bin 18 oy almıştır. Oy farkı 12 bin 548'dir. Öncelikle seçimi kazanan CHP Adayı Mehmet Ertaş'a başarılar diliyorum. İnşallah Edremit'imizi iyi yere getirir ve Edremit bu keşmekeşlikten kurtulur ve biz de onu alkışlarız. Milletin iradesi bizim için esastır. Tek üzüntümüz Edremit kaybetmiştir. Cumhur İttifakı'nın kaybı değil, Edremit'in kaybıdır. 6 ay içerisinde hepiniz göreceksiniz ki ya birbirlerini yiyecekler ya da bu memlekete bir şey yapamayacaklarını itiraf edecekler. Seçimi kazandıktan sonra vizyon sahibi olacakları diye bir kaide yok. Biz Edremit Belediyesi'nde takipçi olacağız. Biz orada muhalefetiz ama yapılacak olan ve memleketin menfaatine olan ne varsa destek vereceğiz. Ama aksi bir durumda da gereğini yapacağız. Mecliste memlekete yatırım yapacaklarsa destek vereceğiz. Bizi ilgilendiren Edremit'tir. Her şey Edremit için" diye konuştu.
MHP Edremit İlçe Başkanı Gökhan Selcan da, "Seçimleri kazanan CHP İlçe Başkanı'nı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Öncelikle bizi bu yolda yalnız bırakmayan teşkilatlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlısını versin" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Edremit'te CHP Adayı Seçimi Kazandı - Son Dakika
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